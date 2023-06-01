Россия придумала очередной фейк об Украине: в Страткоме рассказали детали

Россияне поставили на рекламу сообщение о том, что вражеские ракеты и дроны "разрушили энергетическую инфраструктуру".

В России была запущена очередная информационно-психологическая операция против Украины. На этот раз в РФ начали распространять информацию о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Также читайте Россия запускает очередное ИПСО на фоне успехов ВСУ в Бахмуте: что говорят

"Россияне поставили на рекламу сообщение о том, что вражеские ракеты и дроны "разрушили энергетическую инфраструктуру в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях", — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что россияне рассказывают о якобы обесточенных сотнях поселков, а также об отсутствии ПВО, однако их слова совершенно не соответствуют действительности. Во всех частях Украины люди имеют доступ к электроэнергии, только некоторые перебои могут возникнуть у жителей приграничных и прифронтовых областей, поскольку там из-за постоянных обстрелов труднее ремонтировать сети облэнерго.

В то же время Силы противовоздушной обороны хорошо выполняют свою работу, поскольку уничтожают большую часть вражеских ракет и беспилотников.

"Согласно имеющимся у нас данным, вражеская пропаганда активно распространяет ИПСО через традиционно пустую страницу под названием Newsruva. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 31 мая, а фейковая страница была создана 20 апреля", — добавляет прессслужба.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский военно-политический обозреватель и журналист Александр Коваленко высмеял российский фейк о якобы болезни или исчезновении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт наглядно продемонстрировал, как кафиры врут о ракетном ударе по Днепру.

Читайте также: