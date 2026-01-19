Россия придумала жуткую тактику "выжженных регионов": эксперт назвал 4 города, над которыми нависла угроза

Россияне массированно обстреливают энергосистему Украины

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил российскую тактику относительно ударов по энергетике. Он отметил, что оккупанты фокусируются на одном регионе, чтобы оставить его без электроснабжения.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

Эксперт отметил, что россияне придумали тактику «выжженных регионов».

«Россияне придумали новую тактику „выжженных регионов“. Они начали фокусироваться на конкретном регионе. Потому что сначала они били по всей стране, потом пытались левый берег отрезать от правого. В результате они придумали новую тактику — фокусировка на регионе. Они попробовали это на Одессе и с третьего раза фактически „вырубили“ Одессу на две недели, а были такие районы. Они поняли, что это работает и взялись за Киев», — пояснил Александр Харченко.

Эксперт добавил, что россияне сконцентрировали внимание на трех регионах: Киев, Одесса, Днепр и Кривой Рог. Александр Харченко отмечает, что россияне уничтожают энергетические объекты именно в крупных городах, чтобы пострадало как можно больше людей.

«Они сконцентрировались на трех энергетических районах. Это — Киев, Одесса, Днепр, Кривой Рог. Запорожье будет очень тяжело вырубить. А вот Кривой Рог и Днепр — можно. В этих городах есть большое количество населения, которое может пострадать. Вот на этом они и концентрируются», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил о том, что света может не быть более 16 часов в сутки, однако отключения будут происходить по графикам.