Россия ударила по складам с продуктами возле Днепра: вспыхнул масштабный пожар

Атака РФ на Днепр

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В пригороде Днепра из-за удара вражеского беспилотника 3 августа произошел масштабный пожар на складах с пищевыми продуктами.

Об этом сообщает Александр Ганжа, начальник Днепропетровской ОГА (ОВА).

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Атака РФ на Днепр — что известно

Он отметил, что пожар возник вследствие вражеской атаки с применением БпЛА. Под удар попали складские помещения, где хранились продукты питания.

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На месте происшествия работают соответствующие службы, а информация о возможных пострадавших выясняется.

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Напомним, российские войска нанесли очередные сокрушительные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Херсона, Харькова и Полтавщины, в результате чего многочисленны ранены и разрушены.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска атаковали рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области, применив FPV-дрон. В момент удара в маршрутке находились гражданские пассажиры.

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