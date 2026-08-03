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Россия ударила по складам с продуктами возле Днепра: вспыхнул масштабный пожар
Дроны РФ ударили по складам с продовольствием возле Днепра.
В пригороде Днепра из-за удара вражеского беспилотника 3 августа произошел масштабный пожар на складах с пищевыми продуктами.
Об этом сообщает Александр Ганжа, начальник Днепропетровской ОГА (ОВА).
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Он отметил, что пожар возник вследствие вражеской атаки с применением БпЛА. Под удар попали складские помещения, где хранились продукты питания.
На месте происшествия работают соответствующие службы, а информация о возможных пострадавших выясняется.
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Напомним, российские войска нанесли очередные сокрушительные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Херсона, Харькова и Полтавщины, в результате чего многочисленны ранены и разрушены.
Ранее мы писали, что российские оккупационные войска атаковали рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области, применив FPV-дрон. В момент удара в маршрутке находились гражданские пассажиры.