Россия применяет снаряды с неизвестными веществами: военный об угрозе на передовой

Военные ВСУ в очередной раз фиксируют применение армией РФ запрещенного оружия. Да, россияне используют боеприпасы с неизвестными химическими ядовитыми веществами.

Об этом в эфире "Утро.LIVE" рассказал главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий.

По его словам, главной целью таких атак становятся операторы беспилотников, чьи позиции враг пытается парализовать любой ценой.

"Они применяет для работы по нашим уритиям, по позициям пилотов другой вид оружия - боеприпасы с часто неизвестными ядовитыми веществами, в результате чего мы тоже часто несем потери", - говорится в сообщении.

Война в Украине - Россия атакует новым оружием

Как мы писали, Россия вводит централизованные «инкубаторы» для беспилотников и формирует новые специализированные подразделения по разработке и применению дронов на поле боя. По данным отчета, это позволит РФ расширять штат, открывать боевые подразделения по эксплуатации дронов на расстоянии до 30–35 км по линии фронта и использовать «дроны-перехватчики» против украинских беспилотников. Это может способствовать более эффективному применению БаЛА и потребовать усиленного противодействия со стороны ВСУ.

Ранее кафиры впервые применили ракету класса воздуха-воздух Р-60 на дрон и. Ее обнаружили на обломках "Шахеда".