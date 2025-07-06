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Россия применяет три способа срыва мобилизации в Украине — спикер ВСУ
Одним из способов сорвать мобилизацию стали воздушные удары с помощью дронов-камикадзе, которые государство-агрессор наносит по зданиям ТЦК.
Военно-политическое руководство Российской Федерации поставило целью сорвать мобилизацию в Украине и применяет для этого различные способы.
Об этом заявил представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона.
По его словам, первым способом срыва мобилизации, который использовало государство-агрессор, была недавняя серия террористических атак на ТЦК, куда завербованные россиянами агенты проносили взрывчатку.
Второй способ, как утверждает Саранцев, это нынешние воздушные удары с помощью дронов-камикадзе.
«Удары происходят именно в дневное время, то есть в рабочее время, когда там могут находиться люди и персонал, и могут находиться посетители», — подчеркнул он.
Кроме того, отметил спикер Сухопутных войск, государство-агрессор постоянно проводит информационные атаки, касающиеся деятельности ТЦК и ТСП. По его словам, они направлены как против военнослужащих и руководителей ТЦК и ТСП, так и против военного и военно-политического руководства страны.
Напомним, Россия усилила воздушные атаки на ТЦК в Украине. В результате попадания дронов в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге были погибшие и раненые.