"Россия пришла сюда навсегда": в оккупированном Энергодаре распространяют пропагандистские листовки

Захватчики призывают местных жителей повиноваться им.

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области оккупировать страны-агрессора распространяют пропагандистские листовки, в которых призывают повиноваться оккупационным властям.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Таким образом, российские захватчики хотят распространить среди населения мнение о том, мол, Россия пришла сюда навсегда.

В листовках также предупреждают: чтобы заниматься торговлей, предприниматели должны договариваться с самопровозглашенным главой оккупационной администрации.

К слову, российские оккупанты в городе пытаются создать очередной фейк о якобы обнаруженном схроне оружия. На появившемся видео россияне назвали неизвестных мужчин представителями Теробороны города и показали оружие в лесу: автоматы и пулеметы. К слову, этого вооружения у жителей города, а представителей ТРО точно не могло бы быть.

Как сообщалось, в оккупированном Днепрорудном россияне захватили отделение полиции и открыли там свою "милицию".