Россия прицельно атаковала пассажирский поезд: что известно о последствиях (фото)
Несколько десятков человек получили травмы из-за российских обстрелов.
Российская армия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Произошло попадание в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры", - подчеркнул чиновник.
На месте российского удара работают спасатели, медики и экстренные службы. Специалисты разворачивают оперативный штаб. Продолжается спасательная операция.
"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", - добавил глава ОВА.
И.о. председателя Шосткинского РВА Оксана Тарасюк в комментарии " Общественному " сообщила, что около 30 человек пострадали из-за атаки РФ. Раненых отвезли в больницу.
Напомним, на днях РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. Произошли обесточивание на Нежинском направлении.