Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1759
Время на прочтение
1 мин

Россия прицельно атаковала пассажирский поезд: что известно о последствиях (фото)

Несколько десятков человек получили травмы из-за российских обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поезд "УЗ".

Поезд "УЗ".

Российская армия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Произошло попадание в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры", - подчеркнул чиновник.

На месте российского удара работают спасатели, медики и экстренные службы. Специалисты разворачивают оперативный штаб. Продолжается спасательная операция.

"Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", - добавил глава ОВА.

Атака на поезд "Укрзализныци".

Атака на поезд "Укрзализныци".

И.о. председателя Шосткинского РВА Оксана Тарасюк в комментарии " Общественному " сообщила, что около 30 человек пострадали из-за атаки РФ. Раненых отвезли в больницу.

Напомним, на днях РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. Произошли обесточивание на Нежинском направлении.

Следующая публикация

