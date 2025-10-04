Россия прицельно атакует энергетику одной из областей: власти хотят усилить силы ПВО

Силы ПВО. / © ТСН.ua

В Черниговской области усилят системы противовоздушной обороны. Одна из причин – удары российской армии по объектам электроснабжения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, в настоящее время местные чиновники работают с военным командованием в этом направлении.

"Задача ОВА – добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", – подчеркнул Чаус.

Ситуация с ПВО в Черниговской области

После ряда прилетов на критически важные объекты военный блогер Богдан Мирошников заявил, что "в ПВО на Черниговщине - полный бардак". По его словам, "Шахеды", которыми Россия атакует область, не сбивают. Города Чернигов, Нежин, Десна, Гончаровское, Славутич являются очень важными населенными пунктами "во всех смыслах", подчеркнул блогер. Впрочем, говорит он, они сейчас де-факто беззащитны перед воздушными атаками.

После шквала критики в Сети власти Черниговщины объяснили ситуацию. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отмечает, что в области работают по «Шахедам». В то же время, по его словам, недостаток средств ПВО зависит от количества дронов, летящих на регион сегодня.