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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия прицельно ударила по парку с детьми: Синегубов раскрыл новые детали атаки на Харьковщину

После российского обстрела Новой Водолаги четверо детей до сих пор находятся в больнице. Удар по центральному парку унес жизни шестерых человек, в том числе двух детей.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Российский удар по Харьковской области

Российский удар по Харьковской области

Российские войска 19 октября нанесли удар с помощью беспилотника «Шахед» по центральной части поселка Новая Водолага в Харьковской области. Под удар попал парк отдыха, где местные жители проводили свободное время и гуляли с детьми.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в комментарии изданию «Новини.LIVE».

В результате российского удара погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще семеро пострадавших находятся в больнице.

Среди шестерых погибших — двое детей. Самой младшей жертве, девочке, было чуть больше года.

По состоянию на 20 октября в медицинских учреждениях остаются семеро пострадавших, четверо из которых — дети. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Глава ОВА подчеркнул, что вблизи места попадания не было никаких военных объектов или инфраструктуры. По его словам, россияне сознательно атаковали мирных жителей в тихой тыловой населённой местности.

«Это был прицельный удар по гражданскому населению, по детям, это очередной террористический акт», — подчеркнул Синегубов.

Синегубов также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила в Харькове и области 122 ребенка. Самой младшей из погибших было всего два месяца.

Российский удар по Новой Водолаге — подробности

Напомним, 19 октября российские войска атаковали парк отдыха в поселке Новая Водолага в Харьковской области. В момент удара в парке находились местные жители, в том числе семьи с детьми.

В результате атаки погибли шесть человек, в том числе двое детей — девочки в возрасте 11 лет и 1 года и 2 месяцев. Самая маленькая жертва находилась в детской коляске. Также погибли три женщины в возрасте 28, 34 и 36 лет и мужчина примерно 40 лет. Пострадали еще 15 человек.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности гибели самой юной жертвы российской атаки. Девочку, погибшую в детской коляске, звали Ангелина. Она родилась в августе 2025 года. Её мать Инна также стала жертвой удара — женщина скончалась в больнице. Глава государства подчеркнул, что российский беспилотник попал в место, где находились мирные жители возле кафе.

Позже выяснилось, что погибшая Инна Марюхна была учительницей начальных классов Нововодолажского лицея №1. Коллеги вспоминают Инну как добрую, искреннюю и преданную своей профессии педагога. В лицее выразили глубокое горе в связи с гибелью учительницы и её маленькой дочери Ангелины.

«Никакие слова не способны передать отчаяние от этой невосполнимой утраты. Трудно поверить, что оборвались две жизни, погасли мечты и надежды, которые ещё должны были сбыться и расцвести», — отметили в учреждении.

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