Россия прицельно ударила сразу по нескольким АЗС в одной из областей: есть погибшая и раненые

Атака на АЗС.

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В ночь на 1 июля россияне атаковали сразу несколько АЗС в Днепропетровской области. Удары унесли жизни одной женщины. Есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг в течение ночи атаковал пять АЗС области. Повсюду повреждено оборудование. Загорелись пожары», — подчеркнул чиновник.

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По словам руководителя ОВА, погибла одна 43-летняя женщина. Кроме того, трое травмированы. Одну беременную 35-летнюю потерпевшую госпитализировали. Еще две женщины после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

В течение суток российская армия более 20 раз атаковала три района беспилотниками и артиллерией. Под ударом были Днепр, Петриковская и Слобожанская общины.

Напомним, в последнее время Россия массированно атакует прифронтовые АЗС. Для этого они используют беспилотники «Шахед» и другие дроны крылатого и роторного типа. Советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов подчеркнул, что сейчас чаще всего под ударами находятся автозаправочные станции в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

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