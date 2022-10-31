Россия признала свою атаку на энергетические объекты Украины

РФ не скрывает, что хочет лишить украинцев электроэнергии, а соответственно также воды и тепла.

Сегодня, 31 октября, Министерство обороны Российской Федерации признало, что снова нанесло удары по энергетическим объектам Украины.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Следует отметить, что Россия обстреливает десятки городов Украины, в том числе разрушая их критическую инфраструктуру. Таким образом, РФ пытается оставить население без света, воды и тепла. Также при обстрелах РФ попадает и в гражданскую инфраструктуру, разрушая в том числе дома мирных жителей и убивая гражданских людей.

Обстрел Украины 31 октября

Утром 31 октября российская армия атаковала ракетами и дронами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

В частности, поврежден энергообъект Киева, питающий около 350 тысяч квартир в столице. В некоторых районах столицы нет воды.

В Киевской области в результате вражеской атаки обломки ракеты повредили здания, два человека пострадали, один из них – в тяжелом состоянии.

В Винницкой области во время воздушной тревоги сработало ПВО, была сбита российская ракета, которая упала на гражданские объекты, есть разрушение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал утренние российские обстрелы "замораживанием целой страны" и призвал мир немедленно передать Украине системы противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с мирным населением.

Россияне выпустили более 50 крылатых ракет с севера Каспийского моря и из Волгодонского района (Ростовская область, РФ). 44 из них уничтожили силы ПВО.

Из-за обстрелов задерживается ряд поездов в Украине.

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