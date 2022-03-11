Россия признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску, но не упомянула о Днепре

В результате российских обстрелов есть погибшие и раненные.
Сегодня, 11 марта, российские оккупанти нанесли авиаудары по Луцку и по Ивано-Франковску. Министерство обороны Российской Федерации признало, что армия РФ обстреляла эти города, назвав их "военной инфраструктурой" Украины.
Об этом шла речь на брифинге российского оборонного ведомства.
"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", — заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, но не упомянул ударов по Днепру, в результате чего погибли люди, а целью обстрела города были жилые кварталы, а не военные объекты.
Напомним, около шести часов утра пятницы, 11 марта, в Луцке и Днепре раздались взрывы. В Днепре оккупанты нанесли три авиаудара: по меньшей мере один человек погиб, в Луцке российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому, по последним данным, погибли двое военных, еще шестеро – ранены.
В Ивано-Франковске оккупанти нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена. Информации о пострадавших пока нет.