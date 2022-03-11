Россия признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску, но не упомянула о Днепре

Россия признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску, но не упомянула о Днепре

В результате российских обстрелов есть погибшие и раненные.

Сегодня, 11 марта, российские оккупанти нанесли авиаудары по Луцку и по Ивано-Франковску. Министерство обороны Российской Федерации признало, что армия РФ обстреляла эти города, назвав их "военной инфраструктурой" Украины.

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Об этом шла речь на брифинге российского оборонного ведомства.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины", — заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, но не упомянул ударов по Днепру, в результате чего погибли люди, а целью обстрела города были жилые кварталы, а не военные объекты.

Напомним, около шести часов утра пятницы, 11 марта, в Луцке и Днепре раздались взрывы. В Днепре оккупанты нанесли три авиаудара: по меньшей мере один человек погиб, в Луцке российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому, по последним данным, погибли двое военных, еще шестеро – ранены.

В Ивано-Франковске оккупанти нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена. Информации о пострадавших пока нет.