Россия продолжает агрессию на Украину: основные усилия сосредоточены на блокировке Киева

Россия продолжает агрессию на Украину: основные усилия сосредоточены на блокировке Киева

Противник наращивает группировку.

Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



На Полесье оккупанты наращивают группировку. Подразделения 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС России осуществляют движение в направлениях Бучи, Капитановки и Белогородки.

Подразделения Центрального военного округа российских ВС двигаются в направлениях Борисполя и Ични. Осуществляется выдвижение резервов.

На Северском направлении российские оккупанты силами из состава 90 танковой дивизии и 41 общевойсковой армии продолжают наступление с целью блокировки столицы Украины с северо-восточного направления.

Кроме того, на этом направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев. Военные ведут оборонительные сражения на определенных рубежах.