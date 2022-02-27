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Россия продолжает агрессию на Украину: основные усилия сосредоточены на блокировке Киева

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Противник наращивает группировку.

Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Полесье оккупанты наращивают группировку. Подразделения 36 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС России осуществляют движение в направлениях Бучи, Капитановки и Белогородки.

Подразделения Центрального военного округа российских ВС двигаются в направлениях Борисполя и Ични. Осуществляется выдвижение резервов.

На Северском направлении российские оккупанты силами из состава 90 танковой дивизии и 41 общевойсковой армии продолжают наступление с целью блокировки столицы Украины с северо-восточного направления.

Кроме того, на этом направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев. Военные ведут оборонительные сражения на определенных рубежах.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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