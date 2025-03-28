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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
574
Время на прочтение
1 мин

Россия продолжает бить по энергетике — подтверждены два удара в сутки

Оккупанты нарушают условия перемирия.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россия бьет по энергетике

Россия бьет по энергетике / © Associated Press

За последние сутки было зафиксировано, по меньшей мере, два удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в соцсети Х.

"Только за последние 24 часа уже было, по меньшей мере, два подтвержденных удара России, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины, и это даже без полных отчетов за день. Наши партнеры несут ответственность за предотвращение дальнейших таких атак", - написал он.

Напомним, США, Украина и РФ договорились о частичном перемирии. Стороны отказались от ударов по энергетике и говорили о безопасном судоходстве в Черном море. Однако в деле перемирия еще нет.

В частности, вчера днем россияне обстреляли Херсон, в результате чего часть города осталась без света.

Дата публикации
Количество просмотров
574
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