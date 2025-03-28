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- Украина
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Россия продолжает бить по энергетике — подтверждены два удара в сутки
Оккупанты нарушают условия перемирия.
За последние сутки было зафиксировано, по меньшей мере, два удара, которые повредили энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в соцсети Х.
"Только за последние 24 часа уже было, по меньшей мере, два подтвержденных удара России, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины, и это даже без полных отчетов за день. Наши партнеры несут ответственность за предотвращение дальнейших таких атак", - написал он.
Напомним, США, Украина и РФ договорились о частичном перемирии. Стороны отказались от ударов по энергетике и говорили о безопасном судоходстве в Черном море. Однако в деле перемирия еще нет.
В частности, вчера днем россияне обстреляли Херсон, в результате чего часть города осталась без света.