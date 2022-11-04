Россия продолжает энергетический террор: обстреляно еще одно предприятие ДТЭК

Это уже 12-я атака врага на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц.

В пятницу, 4 ноября, еще одно энергетическое предприятие ДТЭК Энерго подверглось террористическому обстрелу российскими войсками.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В результате обстрела никто из людей не пострадал, но энергетическое оборудование получило существенные повреждения.

"Российские войска продолжили наносить систематические террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня от ракетных обстрелов в очередной раз пострадало одно из предприятий ДТЭК Энерго", – говорится в сообщении.

Работники предприятия оперативно приступят к устранению последствий обстрела и возобновлению работы после завершения обстрела.

“Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", – добавили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что это уже 12-я атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что удары России по критической инфраструктуре Украины будут продолжаться до начала саммита G20 15 ноября в Индонезии.

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