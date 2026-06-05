Россия уничтожает энергетику Украины: серьезно повреждена еще одна ТЭС ДТЭК

Россия нанесла новый сокрушительный удар по теплоэлектростанции ДТЭК / © ДТЕК

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Энергетическая система Украины продолжает подвергаться систематическому российскому террору и постоянным обстрелам. Сегодня целью врага снова стал важный объект генерации электроэнергии. Специалисты предприятия уже работают над оценкой нанесенного ущерба и оперативной ликвидацией последствий этой вражеской атаки.

О масштабных повреждениях оборудования и последствиях нового удара по теплоэлектростанции сообщает официальный канал группы ДТЭК.

Последствия удара по энергетике

В результате последней атаки теплоэлектростанция компании претерпела существенные разрушения. Захватчики целенаправленно бьют по критической инфраструктуре, пытаясь оставить украинцев без стабильной поставки света и тепла.

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В общей сложности с начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК почти двести тридцать раз. Только в течение отопительного сезона 2025-2026 годов на эти объекты пришлось одиннадцать вражеских ударов.

Массированная дневная атака по Украине

Напомним, днем пятого июня российская армия совершила масштабную атаку на ряд украинских городов с использованием беспилотников и баллистического вооружения. В Чернигове вражеский дрон попал в местное предприятие, в результате чего количество травмированных лиц выросло до шести. Еще один беспилотник атаковал там автостоянку, повлекши пожар и повредив около сорока автомобилей.

В то же время неспокойно было и в других областных центрах, в том числе громкие взрывы прогремели в Сумах из-за угрозы реактивных дронов. Харьков также находился под постоянным огнем, где в результате прилетов в нескольких районах пострадала пятидесятидвухлетняя женщина и были повреждены частные дома и автомобили.

Одесская область тоже оказалась под ударом вражеских беспилотников, двигавшихся из акватории Черного моря. Кроме того, воздушные силы предупреждали о скоростной баллистической цели в направлении Маяков, после чего в самой Одессе местные жители услышали взрывы.

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