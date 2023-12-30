Россия продолжит наносить масштабные удары, пытаясь унизить моральное состояние украинцев — ISW

Российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения утром 29 декабря.

Об этом пишет Институт исследования войны ISW.

Украинские военные источники сообщили, что российские войска запустили 36 беспилотников Шахед-136/131 и более 120 ракет разного назначения. размеров промышленных и военных объектов и критической инфраструктуры в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Запорожье, Одессе и Сумской, Черкасской и Николаевской областях.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы выпустили по Украине всего 160 снарядов и украинские силы сбили 27 "Шахедов" и 88 ракет Х-101, Х-555 и Х-55.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что российские войска впервые запустили 36 беспилотников "Шахед" с северного, юго-восточного и западного направлений рано утром 29 декабря.

Пакет ударов, примененный российскими войсками 29 декабря, кажется, является кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую ПВО. За последние несколько месяцев российские войска нанесли серию ракетных и беспилотных ударов разного масштаба, используя различные комбинации беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В большинстве последних ударов российские войска использовали либо исключительно беспилотники типа Шахед-136/131, либо большинство беспилотников Шахед в сопровождении меньшего количества ракет. Напротив, пакет ударов 29 декабря включал 36 беспилотных летательных аппаратов Shahed и 120 ракет разного размера. Украинские военные чиновники, включая спикера ВВС Украины полковника Юрия Игната, давно отмечают, что российские войска часто используют беспилотники типа «Шахед» для исследования украинского ПВО и определения маршрутов ударов, наиболее эффективно обходят украинские группы ПВО.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 28 августа также отметил, что российские войска, вероятно, используют ударные пакеты, состоящие из большего количества беспилотников, чем ракет, чтобы определить траектории полета, обходящие украинскую ПВО и позволяют другим снарядам более надежно достигать намеченных целей.

21 октября ISW оценила, что российские войска, вероятно, диверсифицировали комбинацию ракет, бомб и беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ударных пакетах, чтобы определить слабые места в охвате противовоздушной обороны Украины с целью оптимизации ударного комплекса, такого как тот, который российские войска запустили. в декабре.

Россия, вероятно, намеренно накапливала ракеты разных размеров в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы создать более разнообразный пакет ударов и применить уроки, полученные во время различных недавних разведывательных и исследовательских миссий, а именно использование беспилотников Shahed для обхода украинской противовоздушной обороны. при использовании ракет для нанесения максимального ущерба назначенным целям.

В частности, украинские силы не перехватили ни одну из ракет Х-22/Х-32, баллистических ракет (С-300 и «Искандер-М»), гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования «Кинжал» (Х-47с), противорадиолокационных ракет Х-31П.., или крылатых ракет Х-59, которые российские силы запустили 29 декабря, что свидетельствует о том, что российские силы смогли успешно применить некоторые уроки относительно эффективных комбинаций пакетов ударов и что предшествовавшие ракетам «Шахеды» могли отвлечь украинскую ПВО или иным образом разрешила забастовку.

"Россия продолжит наносить масштабные удары по Украине, пытаясь унизить украинское моральное состояние и способность Украины поддерживать военные усилия против России", — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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