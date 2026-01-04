Война России против Украины / © ТСН

Военно-политическое руководство России продолжит попытки наступления в войне против Украины в течение 2026 года. Враг планирует продвигаться широким фронтом — от Лимана на севере до Покровска на юге.

Такой сценарий войны в этом году озвучил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакийчук в эфире «Украинского Радио».

По его словам, публичные выступления российского диктатора Владимира Путина не свидетельствуют о подготовке к миру, а наоборот.

«Путин говорит, что если задачи так называемой „СВО“ будут достигнуты каким-то политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет „приятным бонусом“ к военной кампании», — сказал эксперт.

Павел Лакийчук считает, что враг будет пытаться продвигаться широким фронтом — от Лимана на севере до Покровска на юге.

«Россияне понимают свое главное преимущество — это преимущество в человеческих ресурсах, в живой силе. Недоукомплектованность наших подразделений и соединений — это наш главный недостаток, и россияне пытаются максимально им воспользоваться», — пояснил он.

По словам эксперта, имея количественное преимущество, россияне могут концентрироваться на направлениях главных ударов и одновременно растягивать наши силы, создавая очаги напряжения по всей линии фронта.

Лакийчук предположил, что северо-запад Донбасса станет главным направлением ударов.

Он напомнил, что летом оккупанты уже пытались провести такую операцию, чтобы ударами с севера — из района Лимана на Славянск, и с юга через Покровск и Мирноград выйти в тыл основных Сил обороны в районе Дружковки и Константиновки и дальше развивать наступление в оперативное пространство.

Напомним, профессор американистики Скотт Лукас считает, что Россия усиливает атаки на фронте и обстрелы украинских городов в попытке сломать сопротивление Киева до наступления экономического коллапса внутри государства-агрессора.