"Россия проигрывает войну": в ЕС жестко отреагировали на смертельный удар по Киеву

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз будет работать над усилением противоракетной обороны Украины после последних российских атак. По ее словам, ЕС будет координировать усилия с государствами-членами и международными партнерами с тем, чтобы Украина получила необходимые средства для защиты людей.

Об этом сообщает Europapress.

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«Россия проигрывает войну, которую сама начала. И она отвечает атаками на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру», — заявила фон дер Ляен.

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Глава Еврокомиссии подчеркнула, что защита гражданского населения является «самым неотложным приоритетом». Она отметила, что ЕС сотрудничает со странами-членами и партнерами по поддержке украинских возможностей в сфере противоракетной обороны.

По словам фон дер Ляен, это необходимо, чтобы Украина могла эффективнее противодействовать российским атакам и предотвращать гибель людей.

Заявление президентки Еврокомиссии последовало после очередных российских ударов по Киеву. Украинские власти сообщили, что в результате атак, совершенных в среду вечером и ранним утром в четверг, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 32 получили ранения.

Напомним, после массированной российской атаки по Украине Владимир Зеленский сообщил о 13 погибших и около 40 раненых. Больше всего пострадал Киев, где повреждены жилые дома, детская больница и школа. Президент подчеркнул, что Россия продолжает наращивать баллистическое вооружение, поэтому Украине необходимо срочно усиливать ПВО и противоракетную оборону. По словам Зеленского, пока у Украины не будет достаточно средств для перехвата баллистики, Кремль не будет серьезно думать о мире.

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