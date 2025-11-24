Кирилл Буданов / © Associated Press

Российская пропаганда распространяет выдумку российских спецслужб о том, что якобы учетная запись начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на платформе X была создана на территории РФ.

Об этом сообщили в ГУР на странице Facebook.

В разведке отметили, что такая дезинформация распространяется через социальные сети и анонимные цифровые ресурсы. Для ее подтверждения пропагандисты используют скриншот, специально созданный под этот фейковый нарратив с якобы российским местом регистрации аккаунта.

«Это полностью ложная информация, которая имеет все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР МО Украины», — отмечается в заявлении.

ГУР призвал граждан «хранить информационную гигиену, не вестись на фейки и доверять информации только по официальным ресурсам и от представителей ГУР МО Украины».

Ранее сообщалось, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у диктатора Путина существуют двойники, которые используются, чтобы сэкономить время лидера государства-агрессорки или сохранить его жизнь.

Мы ранее информировали, что бойцы ГУР высадились из вертолетов в Покровске, чтобы проложить коридор для основных подразделений ВСУ, которые пришли в город для усиления обороны.