Россия проводит скрытую мобилизацию в ОРДЛО: мужчин отправляют на передовую, в отношении женщин – собирают данные

Россия проводит скрытую мобилизацию в ОРДЛО: мужчин отправляют на передовую, в отношении женщин – собирают данные

На территории псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" Россия проводит скрытую мобилизацию.

В ряды вооруженных сил РФ призывают мужчин в возрасте до 60 лет. Взялись оккупанты и за женщин.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, а в ряды вооруженных сил России планируют призвать даже женщин. В частности, такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва откажутся воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ", – информирует Денисова.

По полученной ею информации, всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 вызывают в военкомат для проведения сверки. Также кафиры планируют отправлять в Украину женщин.

"В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик", – сообщила Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним, что украинцев, ставших свидетелями зверств кафиров, принудительно вывозят в ОРДЛО.

Читайте также: