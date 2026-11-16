Россия прячет авиацию после ударов ВСУ: Игнат раскрыл замысел врага

РФ пытается скрыть авиацию от ударов ВСУ / © Минобороны России

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Россияне передислоцируют стратегические бомбардировщики между аэродромами, в частности, после ударов ВСУ по ее военным аэродромам. Враг пытается скрыть самолеты от новых украинских ударов.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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В то же время оккупанты будут использовать российские стратегические бомбардировщики, пока располагают дальнобойными ракетами. В частности, крылатыми ракетами Х-101, которыми россияне атакуют Украину.

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«Пока есть бомбы, ракеты, которые летят далеко, имею в виду применяемые Х-101, конечно, что никто их списывать не будет», - сказал он.

После операции Службы безопасности Украины, в ходе которой были поражены российские военные самолеты, враг также передислоцировал стратегическую авиацию. Подобные перемещения могут помочь России избежать потерь самолетов. Однако они не означают отказ от дальнейшего применения авиации.

Спикер также отметил, что российские стратегические бомбардировщики могут примерно через пол дня перелететь в европейскую часть России и оттуда готовиться к следующим ударам.

Напомним, в ночь на 15 ноября был атакован военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области РФ. Сообщалось, что раздалось не менее 30 взрывов. Под атакой находились аэродромная инфраструктура, места стоянки боевых самолетов, склады боеприпасов и другие объекты.

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Что задумали россияне

Defense Express пишет, что Россия, вероятно, сосредоточила почти все стратегические бомбардировщики на авиабазе «Украинка», расположенной на Дальнем Востоке, значительную часть своих стратегических бомбардировщиков. По имеющимся данным, там находятся 10 самолетов Ту-160 и 37 Ту-95МС.

Аналитики отметили, что такое количество стратегической авиации на одном аэропорту, вероятно, беспрецедентно за время полномасштабного вторжения. Перемещение бомбардировщиков на Дальний Восток могло стать для российского командования более простым вариантом, чем обустройство защищенных ангаров на авиабазе Энгельс.

Вероятно, РФ решила перемещать стратегические самолеты на удаленный аэродром, несмотря на значительное расстояние. Во время каждой массированной атаки по Украине бомбардировщикам приходится преодолевать около 5400 километров в одну сторону.

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