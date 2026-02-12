Россия "пускает" в ход "Орешник": майор ВСУ раскрыл истинную цель Путина

Ракета "Орешник"

Россия приступила к новой волне информационно-психологических операций, угрожая повторным применением баллистической ракеты «Орешник». Однако за громкими заявлениями Москвы кроется не военная стратегия, а попытка скрыть свои неудачи и надавить на западных партнеров Украины.

Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

Военный призвал украинцев не поддаваться панике. По его словам, использование «Орешника» в неядерном исполнении не дает России никакого реального преимущества на поле боя.

Эксперт объяснил, что в предыдущих случаях враг запускал фактически носитель без боевой части. Разрушительный эффект достигался исключительно благодаря кинетической энергии падения тяжелого металлического предмета на огромной скорости, а не из-за взрыва.

«Они используют ее как болванку — как демонстрацию силы. Это большой кусок металла, который падает с неба и создает эффект за счет кинетики, а не за счет боевого заряда», — отметил Ткачук.

С экономической точки зрения такие удары абсурдны, ведь обычные крылатые ракеты стоят дешевле и наносят значительно большие разрушения. Это подтверждает тезис, что главная цель пусков — психологический террор.

Почему Россия не переходит «красные линии»

Майор ВСУ подчеркнул, что превратить «Орешник» в эффективное оружие Москва может только одним путем оснастить его ядерной боеголовкой. Однако к этому шагу Кремль не готов, поскольку это означало бы начало глобальной ядерной войны.

«Использовать ее как боевую ракету Россия не может, потому что это означало бы ядерный удар. На это они не пойдут», — уверен эксперт.

Поэтому все угрозы остаются на уровне демонстрации возможностей, а не реальной подготовки к тактическому ядерному удару.

Ткачук подчеркнул, что настоящим адресатом этого ракетного шоу является не Киев, а западные столицы. Демонстрируя возможности «Орешника», Путин пытается намекнуть Европе на уязвимость их городов.

«Они показывают: смотрите, у нас есть ракета, которая долетит до Лиссабона или Лондона. Поэтому будьте осторожны», — объяснил логику Кремля военный.

Крах энергетического террора

Возвращение к теме «чудо-оружия» также свидетельствует о провале предыдущих стратегий России. Массированные атаки на украинскую энергетику не сломили общество и не заставили украинцев требовать капитуляции. Напротив, согласно социологическим данным, уровень ненависти к врагу и готовности к сопротивлению вырос.

«Они не добились тех результатов, которых хотели своим энерготеррором. Они озлобляют украинцев», — подытожил Ткачук.

Напомним, 12 февраля в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные силы предупреждали о повышенной опасности, что повлекло за собой напряжение в разных регионах страны.

В мониторинговых каналах появлялась информация о предполагаемом пуске ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Александр Коваленко сообщил, что пуски были имитационными. По его словам, речь идет о тренировке или попытке психологического давления со стороны России.