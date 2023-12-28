Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине — Гайдай

Захватчики свозят целыми семьями людей из отдаленных регионов РФ.
На временно оккупированные территории Луганской области захватчики начали свозить представителей "малых народов".
Об этом сообщил эксначальник Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Подавляющее большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, либо погибли, либо вернулись с определенными недостатками. Таким образом, полноценно работать они не могут. Зато приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей. Это якуты, бурят и другие", — написал Гайдай.
Он отметил, что в первые месяцы после оккупации региона туда приезжали ремонтные бригады из Подмосковья. Но после того, как их пытались мобилизовать, они больше не хотят ехать в Луганскую область.
"А вот малые народности не владеют информацией. Их дополнительно покрывают пропагандой, и те уезжают. Более того — даже не сами, а со своими семьями и остаются там жить, потому что им лучше в полуразрушенных наших городах, чем у себя в России", – отметил эксочельщик Луганщины.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ищут на оккупированных территориях людей, которые будут за деньги свидетельствовать против Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне вывозят украинских детей с оккупированных территорий в Москву.
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