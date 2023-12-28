Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине — Гайдай

На временно оккупированные территории Луганской области захватчики начали свозить представителей "малых народов".

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Об этом сообщил эксначальник Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Подавляющее большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, либо погибли, либо вернулись с определенными недостатками. Таким образом, полноценно работать они не могут. Зато приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей. Это якуты, бурят и другие", — написал Гайдай.

Он отметил, что в первые месяцы после оккупации региона туда приезжали ремонтные бригады из Подмосковья. Но после того, как их пытались мобилизовать, они больше не хотят ехать в Луганскую область.

"А вот малые народности не владеют информацией. Их дополнительно покрывают пропагандой, и те уезжают. Более того — даже не сами, а со своими семьями и остаются там жить, потому что им лучше в полуразрушенных наших городах, чем у себя в России", – отметил эксочельщик Луганщины.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ищут на оккупированных территориях людей, которые будут за деньги свидетельствовать против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне вывозят украинских детей с оккупированных территорий в Москву.

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