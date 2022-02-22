Россия пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах — Минюст

Малюська призвал украинцев следующие несколько недель не реагировать эмоционально на сфальсифицированные "видосики" и проплаченные протесты у тюрем.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Россия пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах.

"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается", — написал он на странице в Facebook.

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Также он призвал украинцев следующие несколько недель не реагировать эмоционально на сфальсифицированные "видосики" и проплаченные протесты у тюрем.

Напомним:

Служба безопасности Украины получила и обнародовала разговоры пророссийских боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые в феврале начали эскалацию конфликта на Донбассе, обстреливая мирное население и украинские позиции.

Также, по сообщению СБУ, россияне готовили теракты в Харькове. Служба безопасности перехватила телефонный разговор заказчика из России и реализатора – мужчины из Харькова. Наемник должен был организовать поджог в четырех церквях Московского патриархата. За это ему обещали вознаграждение в тысячу долларов.

Россияне готовили теракт в Харькове – СБУ | Новости Украины

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