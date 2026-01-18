АЭС / © ТСН

Россия проводила разведку для ударов, которые могут нанести ущерб украинским атомным электростанциям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 18 января.

Украинский лидер подчеркнул, что в Кремле не проявляют серьезных намерений по завершению войны, поскольку не сосредотачиваются на дипломатии, а наносят ракетные удары, которые вызывают блэкауты, и пытаются «нанести ущерб даже нашим атомным станциям».

«У нас есть данные по объектам, по которым Россия делала разведку — разведку для ударов», — отметил Зеленский.

По его словам, все это четко говорит о том, что дипломатия для России — не приоритет.

«Надо это признавать, надо в дальнейшем давить на агрессора и реальную причину этой войны — причина в Москве. Будем на этой неделе работать ради такого нового давления и ясной позиции мира в отношении России», — сообщил украинский президент.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают функционирование атомных электростанций.