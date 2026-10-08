Россия пытается превратить Киев в "энергетический остров": эксперт объяснил причины отключений

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В Киеве и ряде областей Украины снова применяют стабилизационные, а иногда и аварийные отключения электроэнергии. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, что нынешняя ситуация связана, прежде всего, с российскими ударами по энергетической инфраструктуре, а не с погодой.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина» .

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По его словам, в ходе массированных атак РФ, в том числе 30 сентября, были повреждены тепловые электростанции, ТЭЦ и подстанции системы передачи. Особенно сильно по словам эксперта, пострадала энергетическая инфраструктура Киева и области.

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Омельченко отметил, что российские войска ранее вывели из строя мощи столичных ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также нанесли удары по Трипольской ТЭС. В то же время, Киевский регион в значительной степени зависит от поступления электроэнергии из объединенной энергосистемы Украины.

"Стратегия врага - выбить внутреннюю генерацию, а сейчас он пытается отрезать киевский регион от объединенной энергетической системы, ударяя по периметру Киева и Киевского региона", - пояснил эксперт.

Таким образом, РФ пытается превратить Киев и область в своеобразный «энергетический остров» — регион, максимально изолированный от общей энергосистемы страны.

Отключения из-за проблем в энергосистеме могут затрагивать и другие области. По словам Омельченко, когда возникают проблемы с энергоснабжением Киева, аварийные ограничения могут применяться, в частности, в Черниговской, Полтавской и Житомирской областях.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас около 80% воздушных ударов приходится на Киев, поскольку столица остается одной из главных целей российских войск.

В то же время спрогнозировать, улучшится ли ситуация в ближайшие дни и какова будет продолжительность отключений, пока невозможно. Омельченко подчеркнул, что главным фактором является не температура или потребление электроэнергии, а военная ситуация — дальнейшие планы РФ по ударам по энергетике и возможности украинской противовоздушной обороны.

«Будет ли эта цель достигнута или нет — мне трудно сказать, потому что я не владею соответствующей информацией», — отметил эксперт.

Ранее речь шла о том, что при продолжении системных российских атак на объекты генерации Украина может столкнуться с отключениями света продолжительностью 15–16 часов в сутки . Да, в ближайшие дни возможен «сверхкритический» сценарий, если удары не прекратятся. В то же время магистральные сети «Укрэнерго» относительно стабильны, но все большей проблемой становятся атаки на локальные линии электропередач и опоры.

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