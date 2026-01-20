Россия пытается прорвать оборону в Сумской и Харьковской областях: подробности

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются отодвинуть украинскую границу вглубь нашего государства, создавая буферную зону вдоль линии фронта Сумской и Харьковской. По плану врага, такая территория должна достигать не менее пяти километров в ширину.

Об этом заявил представитель управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов для КИЕВ24.

По его словам, оккупанты постоянно «прощупывают» украинскую оборону в поисках слабых мест, пытаясь атаковать поселки на самой границе. Добавляет, что на Сумщине врагу удалось зайти в село Грабовское. Однако глубина продвижения не превысила одного километра. Аналогичные попытки проникновения зафиксированы и в Харьковской области, в частности в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.

Спикер отметил, что противник действует по определенной стратегии, пытаясь инфильтрироваться в непосредственно пограничные поселки. Несмотря на интенсивные усилия россиян, единственным участком, где им удалось сформировать определенную зону контроля с прошлого года, остается Великобурлукское направление в Харьковской области.

«У россиян и по Сумщине, и по Харьковщине есть план создать зону контроля вдоль границы. Углубленно, желательно, ну, хотя бы километров в пять от границы, а лучше и больше. Они хотят просто отодвинуть фактически украинскую границу на территорию Украины. И с этой попыткой они прощупывают, пальпируют всю украинскую границу в поиске каких-то слабых мест в украинской обороне. Пытаются атаковать пограничные населенные пункты», — отметил спикер.

Напомним, ситуация в приграничных районах Сумской области резко обострилась. Российские подразделения зашли непосредственно в село Грабовское Краснопольской общины, расположенное всего в 200 метрах от государственной границы Украины.