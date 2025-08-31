Российские военные / © Associated Press

Реклама

Российская пропаганда распространила отчет начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по итогам так называемой «весенне-летней кампании 2025 года». Украинская сторона называет этот документ очередным примером дезинформации и попыткой выдать желаемое за действительное.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Согласно официальным данным, после трех с половиной лет полномасштабной агрессии РФ не удалось установить полный контроль над ни одним крупным украинским городом. Зато российские войска понесли значительные потери. С начала года на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях армия РФ потеряла около 210 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожено и повреждено более 2,1 тыс. боевых бронированных машин, 1,2 тыс. танков, более 7,3 тыс. артиллерийских систем и 157 РСЗО.

Реклама

Фейковые заявления о создании «зон безопасности» в Сумской и Харьковской областях украинская сторона считает попыткой замаскировать провал наступательных действий, завершившихся для РФ большими потерями. Только в зоне ответственности УВ «Курск» было ликвидировано более 19 тыс. российских военных, еще более 25 тыс. получили ранения.

Несмотря на заявления российского командования, украинские силы продолжают активные действия. В частности, освобождены населенные пункты Кондратьевка и Андреевка на Сумщине.

По подтвержденным оценкам, общие потери российских войск с начала 2025 года превысили 291 тыс. человек убитыми и ранеными. Массовое награждение 120 тыс. военных в РФ также рассматривается как косвенное подтверждение масштабности потерь.

Утверждение Москвы о «высокоточных ударах исключительно по военным объектам» украинская сторона опровергает, напоминая о многочисленных жертвах среди гражданских. В частности, 28 августа в результате удара по Киеву погибло 25 мирных жителей, в том числе четверо детей.

Реклама

Заявления об «уничтожении украинской ракетной промышленности» также называют ложными, поскольку ВСУ регулярно наносят удары по военным объектам в глубине территории РФ.

Украинские власти подчеркивают, что отчет Герасимова является типичным примером пропаганды и не соответствует реальной ситуации на фронте.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 31 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине - Было зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.