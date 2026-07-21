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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия пытается создать свой Starlink: на орбиту вывели спутники Рассвет", но есть нюанс

Россия вывела на орбиту вторую партию спутников «Рассвет», однако их количества пока категорически недостаточно для полноценного использования в военных целях.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Россия запустила вторую партию спутников "Расвет"

Россия запустила вторую партию спутников «Расвет»

Российская Федерация запустила вторую партию космических аппаратов «Рассвет», которые кафиры позиционируют как собственную альтернативу глобальной системе Starlink.

Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.

По словам специалиста, с учетом нового запуска сейчас на орбите находится около 40 российских спутников этой серии. Они еще не заняли свои окончательные позиции в составе орбитальной группировки, однако могут сделать это в ближайшее время.

В то же время эксперт отметил, что для реального использования спутников «Рассвет» в военных целях России нужно иметь на орбите по меньшей мере несколько сотен работающих аппаратов. Пока же российские масштабы несоразмерны с ведущими мировыми операторами.

Для сравнения, Сергей Бескрестнов привел имеющиеся показатели мировых спутниковых сетей:

  • SpaceX (Starlink) — более 15 000 спутников;

  • OneWeb — от 600 до 700 спутников;

  • Amazon Kuiper (Project Kuiper) — 400–500 спутников (с планом расширения до 4 000).

Таким образом, несмотря на попытки РФ развивать свою спутниковую связь, существующая группировка «Рассвет» пока находится только на начальной стадии развертывания и не может обеспечить потребности вражеской армии на фронте.

Напомним, ранее Флэш назвал особенности бюджетной российской ракеты «Бандероль».

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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