Россия запустила вторую партию спутников «Расвет»

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Российская Федерация запустила вторую партию космических аппаратов «Рассвет», которые кафиры позиционируют как собственную альтернативу глобальной системе Starlink.

Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.

По словам специалиста, с учетом нового запуска сейчас на орбите находится около 40 российских спутников этой серии. Они еще не заняли свои окончательные позиции в составе орбитальной группировки, однако могут сделать это в ближайшее время.

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В то же время эксперт отметил, что для реального использования спутников «Рассвет» в военных целях России нужно иметь на орбите по меньшей мере несколько сотен работающих аппаратов. Пока же российские масштабы несоразмерны с ведущими мировыми операторами.

Для сравнения, Сергей Бескрестнов привел имеющиеся показатели мировых спутниковых сетей:

SpaceX (Starlink) — более 15 000 спутников;

OneWeb — от 600 до 700 спутников;

Amazon Kuiper (Project Kuiper) — 400–500 спутников (с планом расширения до 4 000).

Таким образом, несмотря на попытки РФ развивать свою спутниковую связь, существующая группировка «Рассвет» пока находится только на начальной стадии развертывания и не может обеспечить потребности вражеской армии на фронте.

Напомним, ранее Флэш назвал особенности бюджетной российской ракеты «Бандероль».

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