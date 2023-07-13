Россия пытается "высосать все ресурсы" на оккупированных территориях — Маляр

Путинский режим создает условия для грабежа сельскохозяйственной продукции на оккупированных территориях.

Российские захватчики пытаются украсть как можно больше зерна на оккупированных территориях и в Кремле уже занимаются "упрощением" процесса краж.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

"Сейчас путинский режим создает условия для экспорта сельскохозяйственной продукции из временно оккупированных территорий Украины за пределы территории РФ", – рассказала она.

Маляр объяснила, что захватчики для этого приводят сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхозпроизводителей в соответствие стандартам ветеринарного и фитосанитарного надзора РФ.

"Россия как настоящий варвар захватывает территории и людей более развитого государства, высасывает все ресурсы и доводит до разрушения", — констатировала заместитель министра обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором предлагает сохранить черноморское "зерновое соглашение".

Кроме того, мы ранее информировали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена продлить действие "зерновой инициативы".

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