Россия ракетами ударила по Одессе посреди дня: ранены люди, "прилетело" возле больницы и колледжа

Обстрел Одессы / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

Дополнено новыми материалами

Враг в пятницу, 31 июля, атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура и крыша учебного заведения. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Реклама

«На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. 43-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с осколочными ранениями. 72-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Лысак.

Реклама

Пострадавшая женщина — работница больницы.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер в свою очередь сообщил, что в результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура — территория предприятия, а также здания больницы и колледжа.

Раньше мы писали о том, что в Хмельницком прогремела серия мощных взрывов. Причина взрывов пока неизвестна. На месте работают все соответствующие службы.

Новости партнеров