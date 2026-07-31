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Россия ракетами ударила по Одессе посреди дня: ранены люди, "прилетело" возле больницы и колледжа
Пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя женщина — работница больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины средней тяжести.
Враг в пятницу, 31 июля, атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура и крыша учебного заведения. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
«На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. 43-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с осколочными ранениями. 72-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Лысак.
Пострадавшая женщина — работница больницы.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер в свою очередь сообщил, что в результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура — территория предприятия, а также здания больницы и колледжа.
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