Россия распространяет дезинформацию о якобы подготовке Украиной химатаки

В России запустили очередную информационную кампанию по дискредитации Украины, распространяя фейки о якобы подготовке Вооруженными Силами Украины «химических провокаций» на Харьковщине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Стало известно, что через подконтрольные оккупационные ресурсы враг заявляет о якобы прибытии в Изюм украинских подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Пропагандисты утверждают, что в период с 6 по 8 января Украина якобы планирует осуществить «теракт» с использованием химических веществ.

В ЦПИ отмечают, что подобные заявления являются безосновательными и не подкреплены никакими доказательствами. Такие информационные вбросы рассматриваются как элемент тактики «информационного алиби», когда Россия заранее обвиняет Украину в действиях, к которым может прибегнуть сама.

Отдельное внимание пропаганда уделяет манипуляциям на религиозной тематике — фейковые сообщения намеренно привязывают к празднованию православного Рождества, чтобы усилить эмоциональный эффект и настроить гражданское население против украинской власти.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что именно Российская Федерация неоднократно фигурировала в отчетах международных организаций по применению химических веществ и находится под санкциями за использование запрещенного химического оружия.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ заявила о якобы массированной атаке дронов на резиденцию Путина, однако местные жители не подтверждают никаких взрывов — эксперты считают это информационной провокацией Кремля для срыва мирных переговоров.