Россия распространяет фейки о "могилах младенцев и торговле органами детей" в Украине

Пророссийские аккаунты распространяют дезинформацию о "советах", как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине.

Пророссийские платные аккаунты распространяют в соцсетях советы от международной организации Save the Children in Ukraine о том, как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Пропагандисты пишут, что организация Save the Children in Ukraine якобы опубликовала советы, как обезопасить ребенка от похищения на органы, потому что возле больницы №6 в Харькове "обнаружили могилы младенцев без внутренних органов". Это – дезинформация.

Фейк РФ по торговле органами детей в Украине. / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Международная организация Save the Children in Ukraine уже опровергла свою причастность к этой "рекламной кампании" и "советам".

"Если вы видите на Facebook рекламу якобы от имени нашей организации, которая вызывает у вас беспокойство, пожалуйста, сообщайте нам. Мы сделаем все возможное, чтобы заблокировать все потенциально вредные сообщения", — написали в организации.

Аккаунт, распространяющий эту дезинформацию, заблокировал официальную страницу организации, сообщила Save the Children in Ukraine в комментарии фактчекерам проекта "Бесбрехни".

"Мы не можем даже формально на нее пожаловаться. Так что мы находим другие способы, как это сделать: через партнеров и коллег из глобального офиса", — отметили в организации.

Фото, которые пропагандисты добавляют к фейковым сообщениям, сделанное в октябре 2022 года в городе Лиман изображает, как медики-криминалисты эксгумируют тела погибших от российской агрессии во время оккупации города, после освобождения города ВСУ. Фото не имеет никакого отношения к организации, сообщают в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, россияне выдали фейк о российских паспортах Елены Зеленской (видео).

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