Россия рассматривает сценарий теракта: МИД сделал заявление об угрожающей ситуации на Запорожской АЭС

Такой теракт будет иметь глобальные последствия.

Россия рассматривает сценарий совершения террористического акта на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на информацию украинских разведывательных органов.



"Минирование и другие формы милитаризации Запорожской АЭС со стороны России представляют непосредственную угрозу ядерному инциденту на крупнейшей в Европе атомной электростанции", — говорится в заявлении.

Российская армия захватила ЗАЭС, нарушив международное право и нормы и стандарты ядерной безопасности, включая семь основополагающих принципов МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности.

"Ожидаем четкой оценки Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси относительно преступных действий России. Уровень вызовов и угроз, которые сегодня встают перед мировым режимом ядерной безопасности в результате войны РФ против Украины, чрезвычайно высок и требует консолидации и усиления международных усилий по недопущению ядерной катастрофы", — заявили в МИД..

Министерство также призвало международное сообщество, в частности Группу Семи и ЕС, принять срочные меры по недопущению ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, в частности, ввести усиленные ограничительные меры в отношении российской атомной отрасли и военно-промышленного комплекса РФ.

"Настаиваем на необходимости признать Россию государством-террористом и обеспечить неотвратимость политических, экономических и правовых последствий за все совершенные ею преступления и противоправные действия", — говорится в сообщении МИД.

Между тем эксперты утверждают, что последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз более мощными, чем на ЧАЭС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.