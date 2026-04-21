Россия разбомбила центр поселка на Запорожье: что известно о последствиях (фото)
Российские оккупационные войска совершили массированный воздушный обстрел поселка Новониколаевка в Запорожском районе. Разрушены местная инфраструктура и жилые дома, есть раненые.
Вечером вторника, 21 апреля, российская армия массированно атаковала с воздуха мирный украинский поселок Новониколаевка Запорожского района, повлекший за собой масштабные разрушения в центре населенного пункта. В результате этих жестоких ударов семеро местных жителей получили ранения разной степени тяжести и находятся под наблюдением медиков.
Детали спасательной операции и предварительные последствия вражеской атаки обнародовала пресс-служба ГСЧС.
Россия ударила по Новониколаевке — какие последствия
Вражеские авиабомбы нанесли серьезный ущерб инфраструктуре Новониколаевки. Частично разрушен местный Дом культуры, здание поселкового совета и общежитие.
Кроме того, прямое попадание полностью уничтожило один из продуктовых магазинов, после чего вспыхнул масштабный пожар. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и успешно ликвидировали огонь на площади в 100 квадратных метров. Мощная взрывная волна и разлет обломков также повредили частные жилые дома рядом с эпицентрами взрывов. В настоящее время чрезвычайники уже завершили обследование пораженной территории.
Что известно о пострадавших из-за удара по Новониколаевке
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил , что по поселку было нанесено в общей сложности шесть ударов. Травм разной степени тяжести получили три женщины и четверо мужчин, всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Комментируя вечернюю атаку, руководитель области подчеркнул, что каждый подобный удар по гражданским объектам является сознательным выбором России, действующей как страна-террорист и для которой человеческая жизнь не имеет никакой ценности.
Напомним, 21 апреля РФ нанесла двойной удар по центру Харькова . В этот раз под прицелом врага оказался Киевский район Харькова, зафиксирован «прилет» по предприятию.