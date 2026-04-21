Россия разбомбила центр поселка на Запорожье: что известно о последствиях (фото)

Последствия авиаудара по Новониколаевке

Вечером вторника, 21 апреля, российская армия массированно атаковала с воздуха мирный украинский поселок Новониколаевка Запорожского района, повлекший за собой масштабные разрушения в центре населенного пункта. В результате этих жестоких ударов семеро местных жителей получили ранения разной степени тяжести и находятся под наблюдением медиков.

Детали спасательной операции и предварительные последствия вражеской атаки обнародовала пресс-служба ГСЧС.

По поселку Новониколаевка нанесли 6 авиаударов

Россия ударила по Новониколаевке — какие последствия

Вражеские авиабомбы нанесли серьезный ущерб инфраструктуре Новониколаевки. Частично разрушен местный Дом культуры, здание поселкового совета и общежитие.

Кроме того, прямое попадание полностью уничтожило один из продуктовых магазинов, после чего вспыхнул масштабный пожар. Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и успешно ликвидировали огонь на площади в 100 квадратных метров. Мощная взрывная волна и разлет обломков также повредили частные жилые дома рядом с эпицентрами взрывов. В настоящее время чрезвычайники уже завершили обследование пораженной территории.

В Новониколаевке разрушена и повреждена инфраструктура

В результате удара по Новониколаевке возник пожар

Что известно о пострадавших из-за удара по Новониколаевке

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил , что по поселку было нанесено в общей сложности шесть ударов. Травм разной степени тяжести получили три женщины и четверо мужчин, всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Комментируя вечернюю атаку, руководитель области подчеркнул, что каждый подобный удар по гражданским объектам является сознательным выбором России, действующей как страна-террорист и для которой человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

В результате удара по новониколаевке повреждены жилые дома / © Запорожская ОВА

Последствия авиаудара по Новониколаевке / © Запорожская ОВА

Напомним, 21 апреля РФ нанесла двойной удар по центру Харькова . В этот раз под прицелом врага оказался Киевский район Харькова, зафиксирован «прилет» по предприятию.