Российская Федерация передала Турции две трети своего рынка авиаперелетов.

Все для того чтобы выполнить свои обязательства перед туристами.

Об этом сообщает пропагандистское издание РБК.

"Россия разрешила Турции занять две трети рынка перелетов между странами, чтобы выполнить обязательства перед туристами. Минтранс рассчитывает вернуть баланс, но ему нужны гарантии, что российские самолеты в Турции не будут арестованы", — говорится в сообщении.

До 18 мая стороны, по предварительным данным, скорректировали соотношение 428 регулярных рейсов в неделю против 237 российских авиакомпаний, сообщают в российском Минтрансе.

Отказ в полетах турецким авиакомпаниям привел бы к дефициту билетов на рейсы между странами и дальнейшему росту цен на них, тогда как билеты и так резко подорожали.

Введение дополнительных частот действительно позволило снизить цены.

В марте перелет туда-обратно стоил в среднем 100 тыс. руб., теперь можно подобрать варианты за 25-40 тыс. руб.

Напомним, что в условиях санкций из-за войны, развязавшей РФ в Украине, власти Турции утвердили трехэтапную программу привлечения российских туристов в страну. Она предусматривает создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты.

Ранее сообщалось, что крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландская KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом в Европе.

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