Украина

Украина
25
Россия разрушила обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области

Российские войска атаковали обогатительную фабрику компании ДТЭК в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«26 августа, россия совершила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Была обстреляна обогатительная фабрика ДТЭК Энерго. В результате атаки было разрушено здание предприятия, существенно повреждено технологическое оборудование, произошло возгорание», - говорится в нем.

Отмечается, что в результате обстрела работники фабрики не пострадали.

В то же время из-за приближающейся линии фронта и роста угрозы жизни сотрудников, компания была вынуждена приостановить его работу. Производственные процессы были законсервированы для возобновления работы после стабилизации обстановки безопасности, люди (кроме дежурного персонала) – обеспечены работой на других предприятиях компании.

Ранее в результате вражеской атаки по украинской энергетической инфраструктуре погиб шахтер компании ДТЭК.

