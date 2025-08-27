Россия разрушила обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«26 августа, россия совершила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Была обстреляна обогатительная фабрика ДТЭК Энерго. В результате атаки было разрушено здание предприятия, существенно повреждено технологическое оборудование, произошло возгорание», - говорится в нем.

Отмечается, что в результате обстрела работники фабрики не пострадали.



В то же время из-за приближающейся линии фронта и роста угрозы жизни сотрудников, компания была вынуждена приостановить его работу. Производственные процессы были законсервированы для возобновления работы после стабилизации обстановки безопасности, люди (кроме дежурного персонала) – обеспечены работой на других предприятиях компании.

Ранее в результате вражеской атаки по украинской энергетической инфраструктуре погиб шахтер компании ДТЭК.