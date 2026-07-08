Удар по НПЗ в России

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ВСУ поразили два нефтеперерабатывающих завода, шесть танкеров, аэродром «Борисоглебск» и мосты оккупационной армии.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атаки на НПЗ в РФ

По данным Генштаба, ночью 8 июля подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

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«Саратовский НПЗ входит в структуру компании „Роснефть“ и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность — около 7 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются в частности для обеспечения военной логистики государства-агрессора», — пояснили в командовании.

Также атаковали нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК» в Нижнекамске в Татарстане. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России, в состав которого входят собственное НПЗ, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет более 7 млн. тонн в год, а с учетом всех видов сырья комплексная мощность превышает 8 млн. тонн. Продукция завода — дизтопливо, бензины, авиатопливо и другие нефтепродукты, задействованные в обеспечении экономики и военной логистики России.

Теневой флот России превращается в тонущий

Украина также поразила шесть танкеров теневого флота, один из которых находился в Черном море, и пять — в Азовском. Суда были задействованы в логистике врага для обеспечения оккупационной армии, действующей в южных регионах Украины.

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Аэродром и мосты

Кроме того, поражен аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области России. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

В преддверии Силы обороны Украины атаковали автомобильные мосты в районах Уразового и Шелаева Белгородской области России. Эти переправы используются для военной логистики, опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Напомним, что птицы «Мадяра» атаковали 9 танкеров РФ всего за одну ночь.

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