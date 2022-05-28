"Россия развалится при нашей памяти": Данилов заявил, что после раскола РФ ее необходимо будет лишить оружия

"Россия развалится при нашей памяти": Данилов заявил, что после раскола РФ ее необходимо будет лишить оружия

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что после ухода Путина от власти Россия развалится, ведь это "искусственное образование".

В таком случае эту территорию необходимо будет лишить оружия, в том числе ядерного. Иначе опасность для всего мира будет и дальше сохраняться.

Об этом Данилов сказал в интервью "24 каналу".

Данилов считает, что Путина "уберет сама жизнь". "Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится у нашей памяти", — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, Россия не сможет сохраниться, "так как это искусственное образование".

"Это произойдет (раскол России – ред.). Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", — добавил глава СНБО.

Данилов убежден, что из России необходимо убрать оружие, в том числе ядерное. По его словам, очень опасно оставлять ядерное оружие в стране, которое может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые сегодня есть.

"Это очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, там очень много желающих стать Путиным", — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов говорит, что Россия является одной из тех стран, которые постоянно нападают на другие государства, "постоянно суют нос и покушаются на чужие территории".

Отметим, в Пентагоне считают, что президент России Владимир Путин демонстрирует, что готов продолжать войну на Донбассе и не желает вести мирные переговоры с Украиной. В то же время глава Кремля до сих пор не добился ни одной стратегической цели в войне с Украиной.

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