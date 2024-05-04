Россия разыскивает Зеленского: что ответили в украинском МИДе

Украинские дипломаты напомнили о реальном ордере на арест Путина от Международного уголовного суда.

Объявление МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского, о котором в субботу, 4 мая, сообщили российские пропагандисты, в МИД Украины назвали свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды.

Такой комментарий появился на официальной странице украинского внешнеполитического ведомства.

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В украинском МИДе считают, что такие сообщения — не более чем вымышленный российскими государственными пропагандистами повод для привлечения внимания.

"Кстати, напоминаем, что в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира", — напомнили украинские дипломаты.

Напомним, сегодня стало известно, что министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по неназванной статье Уголовного кодекса РФ.

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