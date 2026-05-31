Россия резко нарастила атаки на юге: в Силах обороны назвали самое опасное направление

Война в Украине / © ТСН

За последнюю неделю интенсивность боевых действий на юге Украины заметно возросла, а самая сложная ситуация сейчас складывается на Гуляйпольском направлении, где российские войска активизировали штурмовые действия.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, российские оккупанты в течение последних дней последовательно наращивали количество атак на южном участке фронта.

«За эту неделю можно подвести определенные итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге. За минувшие сутки на южных направлениях зафиксировано 52 боевых столкновения», — сообщил Волошин.

Спикер отметил, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на Гуляйпольском направлении. Там российские войска продолжают штурмовые действия, пытаясь достичь определенных целей до завершения весны.

Кроме того, по словам Волошина, оккупационные войска нарастили применение управляемых авиационных бомб и не прекращают активных атак в районах Воздвижевки, Гуляйпольского и Доброполья.

В Силах обороны Юга отмечают, что российская армия продолжает давить сразу на нескольких участках фронта, сочетая наземные штурмы с массированным использованием авиации для поддержки наступательных действий.

Напомним, ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области и перебрасывают дополнительные резервы для поддержания высокого темпа атак.

