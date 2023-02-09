Россия с начала полномасштабной войны потеряла минимум тысячу танков — CNN

Вероятно, Россия потеряла половину своих пригодных для использования танков.

Армия РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 1000 танков. Такое количество может составлять до половины всего оперативного танкового парка России в начале войны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx, собирающей визуальные доказательства потерь военной техники в Украине.

Согласно информации мониторинговой группы, количество утраченных танков РФ в сочетании с захваченными или брошенными составляет не менее тысячи единиц.

Отмечается, что 544 российских танка были захвачены украинскими бойцами, 79 повреждены и 65 брошены.

Это лишь утраты, которые исследователи могут подтвердить визуально. По словам военного аналитика мониторинговой группы Якуба Яновского, фактические потери РФ могут составить около 2000 танков.

"Россия начала войну, имея около 3000 исправных танков… поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину пригодных для использования танков", — сказал он.

В то же время, мониторинговая группа добавляет, что более 500 танков, которые Украина захватила в России, покрывают 459 танков, которих потеряли ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023 года Россия потеряла в Украине около 3255 танков и 6468 ББМ.

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