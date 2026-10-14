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Россия с самого утра нанесла удар по Ровно: пострадал жилой сектор, есть раненые
В Ровно в результате очередной российской атаки ранения получили трое человек.
Российские войска вновь атаковали Ровно. В результате удара в городе пострадал жилой сектор, есть раненые.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
По предварительным данным, в результате атаки ранения получили три человека.
«Все соответствующие службы работают. Вместе с городскими властями нахожусь на месте происшествия», — отметил Коваль.
Напомним, вчера, 13 октября, в результате российского обстрела вспыхнул пожар в корпусе Ровенского гуманитарного университета. Помещения факультета музыкального искусства сильно разрушены, а среди сотрудников вуза есть раненые.
Атака на Украину 14 октября — подробности
Напомним, в ночь на 14 октября Россия совершила массированную атаку на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты применили 39 баллистических ракет и более 120 беспилотников. Под ударами, в частности, оказались Киев, Киевская область и Харьков. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Кроме того, этой ночью взрывы прогремели в Луцке. Российские войска атаковали город ударными беспилотниками и поразили нефтебазу.
Кроме того, РФ наносила массированные удары по украинской железнодорожной инфраструктуре. Удары были зафиксированы по объектам в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
По словам Зеленского, в результате российской атаки без электроэнергии остались не менее 600 тысяч человек. Значительные повреждения получили 26 объектов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой инфраструктуры. Из-за масштаба разрушений количество отключений электроэнергии может увеличиться.