Россия с утра атаковала крупный областной центр Украины: начались пожары (фото, видео)

Российские войска атаковали Днепр утром 22 апреля. Из-за этого в городе вспыхнули несколько пожаров.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и местные телеграм-каналы.

Во время вражеской атаки паблики заявили о взрывах, после которых в одном из районов Днепра заметили задымление.

«Враг атаковал Днепр. Произошло несколько пожаров. Предварительно, обошлось без пострадавших», — написал Ганжа в Сети.

По данным телеграм-каналов, произошло возгорание на территории частного дома после падения обломков дрона «Шахед».

Напомним, утром 17 апреля в Днепре во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. В области фиксировали российские беспилотники, в частности реактивные. Ганжа подтвердил, что в городе работали силы ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя.