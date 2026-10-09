Россия с утра атакует Украину реактивными дронами: какие регионы под угрозой — карта (обновлено)

Беспилотник.

Реклама

Ночью Россия атаковала Украину, но утром 9 октября атака продолжается. Воздушная тревога желтого уровня охватила ряд областей. Движение реактивных БпЛА фиксируют на нескольких направлениях. В частности, в западных областях.

Что известно о утренней атаке РФ на Украину — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

По данным Воздушных сил с вечера 8 октября РФ атаковала Украину дронами, запустив 136 БпЛА типа Shahed (93 реактивных), «Гербера», имитаторы типа «Пародия». Беспилотники летели по четырем направлениям: Орла, Приморско-Ахтарское, Донецкое и Гвардейское.

Реклама

По состоянию на 08:00 силами ПВО было сбито/подавлено 114 БпЛА. В то же время, зафиксировано попадание на восьми локациях, а также падение обломков на семи локациях.

Утренняя атака РФ — что известно

По состоянию на 09:00 уменьшилось количество регионов, в небе над которыми фиксируют дроны. О движении БпЛА сообщают Воздушные Силы ВСУ. Кроме того, существует угроза «Банднролли» для Харькова.

В частности, БпЛА с севера Черниговщины двигаются на север Киевской области, дроны следуют в направлении Боярки, Боровой и Дымера. В регионе сирены раздаются в Обуховском районе — с 09:00, Фастовском — от 08:54, Бучанском — от 08:50, а также Вышгородском — от 05:17.

Кроме того, дроны зафиксировали на юге Николаевской области из акватории Черного моря, в направлении Вольнянской Запорожской области, Нежина на Черниговщине и Днепра.

Реклама

Карта тревог по состоянию на 09:00.

Заметим, на 07:00 Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении дронов сразу в нескольких регионах, в частности на Житомирщине, Киевщине, Днепропетровщине, Черниговщине, Запорожье. В Киеве крайняя воздушная тревога длилась около полутора часов 06:50-08:17.

Реактивные беспилотники фиксировали на подступах к ряду населенных пунктов Киевской области, в частности Гостомелю, Вышгороду, Буче, Вишневому, Макарову. Кроме того, БпЛА направлялись в Днепр, в направлении Житомирской и Ровенской области.

Карта тревог по состоянию на 07:10 пятницы, 9 октября.

Как сообщалось, ночью РФ ударила беспилотниками. В ряде регионов звучали сирены. В частности, на западе страны.

Поздним вечером 8 октября в Ивано-Франковске прогремели взрывы. В результате атаки РФ на город возник пожар. В городе погиб мужчина.

Реклама

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров