ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
816
Время на прочтение
1 мин

Россия с утра ударила по большому областному центру: есть погибший

Тело мужчины из-под завалов деблокировали спасатели.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Обстрел Херсона

Утром российские террористы обстреляли Центральный район Херсона, убив в собственном доме мирного жителя.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram.

Тело мужчины из-под завалов деблокировали спасатели.

Соболезнование родным и близким погибшего.

Напомним, корреспондентка ТСН Наталья Нагорная побывала на позициях 34-й бригады морской пехоты в микрорайоне Корабел в Херсоне. Она рассказала, как выживает один из самых опасных областных центров Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie