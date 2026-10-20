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Россия с утра ударила по большому областному центру: поврежденные дома — что известно
На рассвете враг снова атаковал Днепр.
Утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Днепропетровской области, под прицелом врага оказались Днепр и его пригород.
О последствиях утренней атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.
По словам Ганжи, в результате вражеской атаки в пригороде Днепра получил повреждения жилищный сектор. В частных домах изуродованы крыши, выбиты окна и разрушены заборы.
По предварительной информации от местных властей, среди гражданского населения погибших и раненых нет.
На месте происшествия работают соответствующие службы по ликвидации последствий и фиксации очередного преступления РФ.
Ранее мы писали о том, как Россияне КАБом атаковали Днепр. Целая улица в городе превратилась в руины. Частные дома стали мишенью для российской управляемой авиабомбы. Пострадала пожилая женщина — ее госпитализировали. Десятки соседей на пороге зимы остались под открытым небом.