Россия с утра ударила по областному центру: погибли люди, «прилетело» прямо в дом

Ракета / © Associated Press

Реклама

Под утро среды, 26 августа, Россия нанесла удар по Чернигову. Попали в дом, где находились три человека, двое из них погибли. Среди жертв атаки — 4-летняя девушка.

Об этом сообщает Черниговский городской совет.

Реклама

По информации местных властей, в результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, почти уничтоженного огнем. На момент удара в доме находились три человека: 14-летняя девушка, 49-летняя женщина и 4-летний ребенок.

Реклама

Подросток госпитализирован в больницу. Во время проведения поисковых работ обнаружили тела женщины и другой девочки.

Также из-за атаки повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, пожар возник и в магазине, расположенном рядом.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, 26 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами. Целые летели в направлении города Сум. Еще две ракеты пролетали через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Также, Россия массированно атаковала Запорожье, применив «Шахеды» и авиабомбы: два человека погибли, трое получили ранения, уничтожены СТО, автосалон и мебельный цех.

Реклама

Новости партнеров