Атака на Харьков 30 октября — вражеский дрон попал в торговый центр

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Утром 30 октября российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Харькову. Под ударом оказался Киевский район города. Пострадали два человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Вражеский БПЛА поразил один из торговых центров. На месте удара вспыхнул пожар.

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Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, в результате атаки пострадал один человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Позже Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до2.

Напомним, в ночь на 30 октября и утром российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками, нанеся основные удары по Киевской, Полтавской и Днепропетровской областям.

В четверг, 29 октября, враг нанёс удар дроном по вокзалу в Днепре, в результате чего погибли 15 человек, а 13 получили ранения.

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В ночь на 30 октября россияне вновь атаковали железнодорожный вокзал Днепра. Кроме того, регион остался без электричества из-за ударов по объектам энергетики.

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