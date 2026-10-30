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- Украина
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Россия с утра ударила по торговому центру большого города, бурлит пожар — первые детали
В Харькове российский реактивный дрон поразил торговый центр в Киевском районе. На месте атаки возник пожар.
Утром 30 октября российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Харькову. Под ударом оказался Киевский район города. Пострадали два человека.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Вражеский БПЛА поразил один из торговых центров. На месте удара вспыхнул пожар.
Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, в результате атаки пострадал один человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Позже Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до2.
Напомним, в ночь на 30 октября и утром российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками, нанеся основные удары по Киевской, Полтавской и Днепропетровской областям.
В четверг, 29 октября, враг нанёс удар дроном по вокзалу в Днепре, в результате чего погибли 15 человек, а 13 получили ранения.
В ночь на 30 октября россияне вновь атаковали железнодорожный вокзал Днепра. Кроме того, регион остался без электричества из-за ударов по объектам энергетики.